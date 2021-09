Weekend di gare al Circuito internazionale d'Abruzzo di Ortona: kart e moto in pista (Di sabato 25 settembre 2021) Nel Weekend il Circuito internazionale d'Abruzzo di Ortona ospitadue giorni di gare che vedranno protagoniste sia le due che le quattro ruote. Due i trofei che si svolgeranno per le due ruote: il Torm ... Leggi su chietitoday (Di sabato 25 settembre 2021) Nelild'diospitadue giorni diche vedranno protagoniste sia le due che le quattro ruote. Due i trofei che si svolgeranno per le due ruote: il Torm ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieC #Pronostici Si torna in campo per la quinta giornata di Serie C. Tante le gare che possono regalare emoz… - chiaraborelli_ : primo race weekend da laureata, per una volta non ho niente da fare, posso guardarmi tutte le fp, quali e gare senz… - Etzi2891 : RT @tvdellosport: ???? Continua lo spettacolo del Campionato Argentino in diretta su #Sportitalia e #SoloCalcio canale 61 del DTT ?? Queste… - aimpol : RT @RuncardItalia: ???? ???????? ?????????? ?????????????????? ??20-26 settembre ????? Finalmente il weekend è in arrivo e si torna a correre! Scelta la gara?… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ??BREAKING NEWS ?? Cambio di format nel 2022: Formula 2 e Formula 3 correranno insieme nello stesso weekend. Ci saranno… -