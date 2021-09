Terza dose, Cts: via libera per over 80 e ospiti delle Rsa (Di sabato 25 settembre 2021) dal arriva il via libera alla per le persone over 80 e per gli ospiti delle Rsa , mentre è stata r inviata la decisione sul personale sanitario: 'N on c'è urgenza '. Via libera del Comitato tecnico ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) dal arriva il viaalla per le persone80 e per gliRsa , mentre è stata r inviata la decisione sul personale sanitario: 'N on c'è urgenza '. Viadel Comitato tecnico ...

Advertising

RobertoBurioni : Abbiamo dieci milioni di dosi di vaccino. Consiglierei- pur lasciando priorità per le prime dosi e per le terze dos… - NicolaPorro : ????Notizie fresche dagli Usa sui #vaccini. E ora che succede??? - Adnkronos : #Vaccino Covid, Ricciardi: '#Terzadose sarà per tutti e richiamo diventerà periodico'. - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Cts: via libera alla terza dose per over 80 e anziani Rsa #covid - zazoomblog : Vaccini: via alla terza dose per over 80 e ospiti delle Rsa rinviata la decisione sui sanitari - #Vaccini: #terza… -