Scontri di potere al vertice e stragi jihadiste, la Somalia tra due fuochi (Di sabato 25 settembre 2021) Si aggrava la crisi ai vertici del potere in Somalia, con lo scontro tra il primo ministro Mohamed Hussein Roble e il presidente della repubblica ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo.il primo ministro Mohamed Hussein Roble e il presidente della repubblica ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo. Una crisi, cominciata due settimane fa, che sta causando nel paese e nella capitale Mogadiscio un nuovo clima di tensione, in un difficile contesto che vede la Somalia alle prese con uno stallo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021) Si aggrava la crisi ai vertici delin, con lo scontro tra il primo ministro Mohamed Hussein Roble e il presidente della repubblica ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo.il primo ministro Mohamed Hussein Roble e il presidente della repubblica ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo. Una crisi, cominciata due settimane fa, che sta causando nel paese e nella capitale Mogadiscio un nuovo clima di tensione, in un difficile contesto che vede laalle prese con uno stallo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Newsinunclick : Si farà il G20 sull’Afghanistan, Italia sempre più protagonista - PalaMatteo : La storia insegna: tutte le volte che in Etiopia si sono avuti scontri etnici lo si è dovuto a chi ha soffiato sul… - jeanontwitt : L'ONU intravede serie possibilità di una guerra civile in grande stile in BIRMANIA. Continuano gli scontri tra Giun… - lene1901 : RT @CittaCazzate: -cosa fai? +leggo di intrighi, lotte di potere, messaggi rubati, spie, scontri, sesso e dive. -bello, che libro è? +libro… - CLaRosa7 : RT @CittaCazzate: -cosa fai? +leggo di intrighi, lotte di potere, messaggi rubati, spie, scontri, sesso e dive. -bello, che libro è? +libro… -