Sassuolo-Salernitana, Castori: “Gara difficile, come tutte le altre. Ribery non ci sarà” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo: “Siamo una buona squadra e possiamo fare meglio delle ultime settimane. Per ottenere un risultato positivo dobbiamo riproporre quanto fatto contro Verona e Atalanta. A prescindere dal modulo mi aspetto dei progressi, ciò che mi interessa davvero è l’atteggiamento. Siamo solo alla quinta giornata e la condizione fisica non è ottimale. Non appena lo sarà, affrontare la Salernitana diventerà complicato per tutti“. L’allenatore dei campani ha poi parlato dei singoli, annunciando varie assenze: “Ribery non ci sarà. Ha avuto un affaticamento e non vogliamo correre rischi. Tuttavia non è nulla di grave, perciò voglio rassicurare i tifosi che ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dellaFabrizioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il: “Siamo una buona squadra e possiamo fare meglio delle ultime settimane. Per ottenere un risultato positivo dobbiamo riproporre quanto fatto contro Verona e Atalanta. A prescindere dal modulo mi aspetto dei progressi, ciò che mi interessa davvero è l’atteggiamento. Siamo solo alla quinta giornata e la condizione fisica non è ottimale. Non appena lo, affrontare ladiventerà complicato per tutti“. L’allenatore dei campani ha poi parlato dei singoli, annunciando varie assenze: “non ci. Ha avuto un affaticamento e non vogliamo correre rischi. Tuttavia non è nulla di grave, perciò voglio rassicurare i tifosi che ...

Advertising

sportface2016 : #SassuoloSalernitana, #Castori: “Gara difficile, come tutte le altre. #Ribery non ci sarà” - Star_70_ : Sassuolo, nel 2008 contro la Salernitana arrivò il primo trofeo dell'era Squinzi - Ferdinandogagl3 : RT @OfficialUSS1919: ???? I convocati per Sassuolo - Salernitana ?? #SassuoloSalernitana #macteanimo #forzagranata - ModenaToday : Sassuolo - Salernitana, probabili formazioni | Dionisi torna ai soliti undici, Castori fa riposare Ribery… - OfficialUSS1919 : ???? I convocati per Sassuolo - Salernitana ?? #SassuoloSalernitana #macteanimo #forzagranata -