Sarà pure un’apologia | ma il ritratto di Foucault fa pensare al contrario

Nell'ultimo mezzo secolo, le quotazioni di Michel Foucault sul mercato culturale sono rimaste sempre molto alte. Lo si può verificare anche oggi: quando si parla di identità di genere o di gestione biopolitica della pandemia, il suo nome viene citato di continuo. Non è chiaro, però, se le sue sonde concettuali illimpidiscano o confondano le acque. Fin dalla "Storia della follia" (1961) e dal suo bestseller "Le parole e le cose" (1966), Foucault gioca a nascondino muovendosi tra fatti e suggestioni, tra epistemologia positivista e voli nietzschiani. Il suo procedimento più tipico consiste nell'addobbare uno schema concettuale piuttosto rozzo con documenti tratti dagli ambiti più diversi (giuridici, medici, estetici). Così intimidisce il lettore, che credendo a un'erudizione smisurata si beve la tesi di fondo e le interpretazioni assai discutibili ...

