Roma | Nzonzi è in Qatar per chiudere con l' Al Rayyan

Roma - Tiago Pinto sta per piazzare un esubero. Steven Nzonzi può firmare oggi con l' Al Rayyan e dire addio alla Roma . Da ieri il giocatore è in Qatar con il papà e sembra finalmente pronto a dire ...

