Programmi a confronto | Raggi | Calenda | Gualtieri e Michetti

(Di sabato 25 settembre 2021) Ognuno ha la sua proposta shock, il suo titolo o, per dirla con Gigi Proietti, il suo cavallo di battaglia. Per Enricoè l’istituzione di “un assessorato alle Periferie”, per Roberto“la città dei 15 minuti”.punta invece sul “piano straordinario di pulizia della città”, mentre la sindaca che disse no alle Olimpiadi, Virginia, promette un “tavolo con le forze produttive per pianificare i grandi eventi”, giubileo 2025 ed Expo 2030. Ci sono poi alcune curiosità. A coordinare il lavoro per la stesura del programma diè stato Marco Simoni, presidente dell’Human Technopole e già capo segretera diviceministro al Mise. Quelli del candidato del Pd e di quello di Azione sono gli unici ad avere in allegato ancheper i ...

infoitinterno : Elezioni Regionali, programmi a confronto: confronto tra candidati a Reggio Calabria - GabrieleIuvina1 : Elezioni tedesche. Qui trovate tutti i programmi elettorali a confronto. @iuvinale_n @ExtremaRatio4 - MilanoSpia : Comunali a Milano, i programmi a confronto sull'ambiente: tutti d'accordo sugli alberi le distanze aumentano su inq… - rep_milano : Comunali a Milano, i programmi a confronto sull'ambiente: tutti d'accordo sugli alberi le distanze aumentano su inq… - CeschiaMarcello : RT @Kotiomkin: Al confronto di questo periodo Elisir e Medicina 33 erano programmi d’intrattenimento. [@framcr ] #greenpass #vaccino #23se… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi confronto

La Repubblica

Milly Carlucci che ha sempre condottoin cui la gente è protagonista, confessa che la ... ma la nostra gioia è minima adi quella della gente". Anche per questo sono state costruite ......sulle soluzioni per la crescita economica attraverso le esperienze ed i progetti atra i ... si è soffermato sulla collaborazione in atto con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) sia per...Amedeo si è reso conto di aver esagerato, infatti in questi giorni ha aggiustato il tiro, e si è parecchio ridimensionato. Ma allo stesso tempo condanna chi ha usato invece parole fortissime come “mol ...Ecco le posizioni dei tre candidati alle elezioni in Germania: Armin Laschet per la Cdu-Csu, Olaf Scholz per l’Spd e Annalena Baerbock per i Verdi. L’articolo di Pierluigi Mennitti Il voto di domenica ...