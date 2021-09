“Non capisci nulla”, “Devi saper perdere”. Furiosa lite Travaglio-Sallusti (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri ci eravamo chiesti: chissà se basterà ripetere per tre volte la parola “assoluzione” per riportare a più miti consigli gli irriducibili manettari di questo Paese. La risposta, non che ne attendessimo una differente, ce l’ha fornita ovviamente il Re della categoria: Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano, sconvolto nel giorno del suo anniversario della fondazione dall’assoluzione di Dell’Utri&co., non si capacita di come i giudici della corte d’Assise di Palermo possano aver cancellato 25 anni di teoremi sulle stragi di mafia del 1992-93. E così s’ostina a ripetere una cantilena, quella del “la trattativa c’è stata”, ma per uno strano motivo per le toghe trattare coi delinquenti non è reato. Tradotto: comunque vada, ho ragione io. Ieri sera Travaglio ha ripetuto la scenetta anche di fronte alle telecamere di La7. I giudici hanno ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri ci eravamo chiesti: chissà se basterà ripetere per tre volte la parola “assoluzione” per riportare a più miti consigli gli irriducibili manettari di questo Paese. La risposta, non che ne attendessimo una differente, ce l’ha fornita ovviamente il Re della categoria: Marco. Il direttore del Fatto Quotidiano, sconvolto nel giorno del suo anniversario della fondazione dall’assoluzione di Dell’Utri&co., non si capacita di come i giudici della corte d’Assise di Palermo possano aver cancellato 25 anni di teoremi sulle stragi di mafia del 1992-93. E così s’ostina a ripetere una cantilena, quella del “la trattativa c’è stata”, ma per uno strano motivo per le toghe trattare coi delinquenti non è reato. Tradotto: comunque vada, ho ragione io. Ieri seraha ripetuto la scenetta anche di fronte alle telecamere di La7. I giudici hanno ...

