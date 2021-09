Moto | muore a Jerez pilota spagnolo | aveva 15 anni

Advertising

Dean Berta Viñales, pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota è caduto alla curva 1, venendo poi ...Il pilota - cugino di Maverick Viñales - è caduto alla curva 1, venendo poi investito da altre. L'incidente ha coinvolto, tra gli altri, Alejandro Carrion della squadra Kawasaki GP Project, ...Il pilota spagnolo Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto in un incidente in gara. Classe 2006, è caduto nella curva 1 ed è stato investito dalle moto in corsa. Alle ore 14 era prevista la pr ...Dean Berta Viñales, pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota è caduto alla curva 1, venendo poi inves ...