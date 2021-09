Le ecoballe di Cingolani smontate pezzo per pezzo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 settembre 2021) Vorrei essere io a intervistare il ministro Roberto. Invece lui va a colpo sicuro a Piazza Pulita da Corrado Formigli. Il conduttore una volta m’invitò alla sua trasmissione, quattro anni fa. Ma lui non cercava di capire, la buttava in caciara, mi obiettava cose senza senso, non appena provai a eseguire una moltiplicazione da terza elementare, “oddio lasci stare la matematica”. Allora, tra le altre cose, provavo timidamente a far osservare che l’auto elettrica se la poteva scordare. Formigli e l’auto elettrica A distanza di quattro anni dall’intervista a me, giovedì 23 settembre Formigli ospita. «Ministro, lei ha l’auto elettrica?». No, ma ce l’ho ibrida. I due fanno il gioco dei pazzi. Che razza di risposta è “no, ma ce l’ho ibrida”? Avrebbe potuto anche rispondere “no, ma la guida mia nonna”, oppure “no, ma è rossa”. «Ah, meno ...