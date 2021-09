Le ceneri di Angela Merkel

Leggi su panorama

(Di sabato 25 settembre 2021) Le elezioni tedesche del 26 settembre sanciscono l'uscita dalla vita politica della cancelliera dopo 16 anni al vertice. Nessuno dei suoi successori - a partire dal delfino Armin Laschet - ne raccoglierà l'eredità. La Cdu è data nei sondaggi sotto il 20% e per governare il Paese sarà necessario un lungo e delicato negoziato. Con la sorpresa dei Verdi. Il record è a portata di mano. Seresterà alla guida della Germania fino al 17 dicembre di quest'anno sarà stata cancelliera federale un giorno di più di Helmut Kohl, il padre della riunificazione della Germania, al potere per 5.869 giorni consecutivi, dal 1° ottobre 1982 al 26 ottobre 1998. L'operazione non è impossibile: grazie a un sistema elettorale largamente proporzionale nella Repubblica federale tedesca, i governi sono sempre di coalizione: o fra moderati (Cdu/Csu) e liberali (Fdp) ...