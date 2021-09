Juventus, i convocati di Allegri per la Samp: out Rabiot. C’è Chiellini con Chiesa (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Sampdoria alle ore 12.30. Non sono presenti Arthur, Adrien Rabiot e Kaio Jorge, mentre c’è Giorgio Chiellini e anche Federico Chiesa come annunciato dal tecnico. Questa la lista: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski Attaccanti: Morata, Dybala, Kean. # pic.twitter.com/U5Yh69bDww — JuventusFC (@Juventusfcen) September 25, 2021 Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dellaMassimilianoha diramato la lista deiper il match di domani contro ladoria alle ore 12.30. Non sono presenti Arthur, Adriene Kaio Jorge, mentre c’è Giorgioe anche Federicocome annunciato dal tecnico. Questa la lista: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin Difensori: De Sciglio,, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi,, Locatelli, Bentancur, Kulusevski Attaccanti: Morata, Dybala, Kean. # pic.twitter.com/U5Yh69bDww —FC (@fcen) September 25, 2021 Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

