Inter, Inzaghi: «Partita emozionante. Dimarco? Ecco perché ha tirato il rigore» (Di sabato 25 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Atalanta: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post Partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioni Partita – «È stata una Partita molto emozionante, la gente si è divertita. Rimane l’amaro in bocca perché avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’Atalanta che ha fatto una grande Partita. Nel complesso si è vista un’ottima Inter che ha fatto una grande gara contro una squadra forte». CAMBI – «I ragazzi devono continuare ad allenarsi così. Chi è entrato ha fatto bene e ha aiutato la squadra. Il secondo tempo è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Atalanta: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN nel postdi-Atalanta: le sue dichiarazioni– «È stata unamolto, la gente si è divertita. Rimane l’amaro in boccaavremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’Atalanta che ha fatto una grande. Nel complesso si è vista un’ottimache ha fatto una grande gara contro una squadra forte». CAMBI – «I ragazzi devono continuare ad allenarsi così. Chi è entrato ha fatto bene e ha aiutato la squadra. Il secondo tempo è ...

