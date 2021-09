Inter-Atalanta 2-2, Lautaro Martinez: “Rimonta? Non può succedere a Milano” (Di sabato 25 settembre 2021) “Loro sono una squadra forte e fisica, che gioca molto in uno contro uno. Conoscevamo il loro modo di giocare. Ma credo che abbiamo avuto carattere, pareggiando una gara complicata. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. La Rimonta dell’Atalanta? Quando andiamo in vantaggio a casa nostra non può succedere”. Lo ha detto Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio tra Inter e Atalanta. I padroni di casa a San Siro hanno fallito il rigore potenzialmente decisivo nel finale di gara: “Ogni allenamento calciamo i rigori, il mister ha deciso che lo calciasse Dimarco. Sono felice per la squadra ma dobbiamo dare di più. Anche in Champions League dobbiamo vincere e fare il nostro gioco”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “Loro sono una squadra forte e fisica, che gioca molto in uno contro uno. Conoscevamo il loro modo di giocare. Ma credo che abbiamo avuto carattere, pareggiando una gara complicata. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Ladell’? Quando andiamo in vantaggio a casa nostra non può”. Lo ha dettoai microfoni di DAZN in seguito al pareggio tra. I padroni di casa a San Siro hanno fallito il rigore potenzialmente decisivo nel finale di gara: “Ogni allenamento calciamo i rigori, il mister ha deciso che lo calciasse Dimarco. Sono felice per la squadra ma dobbiamo dare di più. Anche in Champions League dobbiamo vincere e fare il nostro gioco”. SportFace.

