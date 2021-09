Incidente in Supersport, muore a 15 anni Dean Viñales, cugino di Maverick (Di sabato 25 settembre 2021) Il 15enne pilota correva nella categoria Supersport e, dopo una caduta, sarebbe stato investito dai piloti che lo seguivano. È stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siviglia ma non ce l’ha fatta Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) Il 15enne pilota correva nella categoriae, dopo una caduta, sarebbe stato investito dai piloti che lo seguivano. È stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siviglia ma non ce l’ha fatta

