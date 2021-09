Grande Fratello VIP 6: Guenda Goria fa la ramanzina al padre Amedeo, poi attacca il web (Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello VIP 6 sta dimostrando davvero poca sensibilità su temi legati al rispetto e al razzismo. Sono passate solo due settimane e sul web ci sono video su svariati gesti poco signorini tenuti dai “vipponi”, uno su tutti c’è Amedeo Goria di cui sono stati segnalati più volte gesti e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti delle giovani donne della casa. L’uomo ha più volte palpeggiato Ainett Stephens, ad esempio, oltre ad essersi abbassato il costumino mentre era a letto proprio con la Gatta Nera del Mercante in Fiera. Dei gesti stigmatizzati dalla trasmissione ma mai realmente puniti. Per cercare di mettere fine a questa faccenda, arriva in soccorso del reality show di Canale Cinque la figlia Guenda Goria: la giovane è apparsa in casa proprio per parlare con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021)VIP 6 sta dimostrando davvero poca sensibilità su temi legati al rispetto e al razzismo. Sono passate solo due settimane e sul web ci sono video su svariati gesti poco signorini tenuti dai “vipponi”, uno su tutti c’èdi cui sono stati segnalati più volte gesti e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti delle giovani donne della casa. L’uomo ha più volte palpeggiato Ainett Stephens, ad esempio, oltre ad essersi abbassato il costumino mentre era a letto proprio con la Gatta Nera del Mercante in Fiera. Dei gesti stigmatizzati dalla trasmissione ma mai realmente puniti. Per cercare di mettere fine a questa faccenda, arriva in soccorso del reality show di Canale Cinque la figlia: la giovane è apparsa in casa proprio per parlare con ...

