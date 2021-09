Gran Bretagna | manca la benzina | caos e file ai distributori

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna benzina razionata: a Londra sta arrivando «l'inverno dello scontento» - sole24ore : In Gran Bretagna scarseggia la benzina:?assalto alle pompe - sole24ore : #GranBretagna a corto di camionisti dopo la #Brexit: scarseggia la #benzina,?assalto alle pompe.… - frankponch72 : RT @mittdolcino: Code ai distributori Ma non c'è inflazione! Auguri! (Lothar @gzibordi , che ne dici?) - AngelaCavelli : RT @alexbarbera: La meravigliosa parabola della Brexit -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna

... in particolare a Londra e nel sud dell'Inghilterra , una delle zone più trafficate della. Non sono servite granché a migliorare la situazione le diverse rassicurazioni fornite dal ...Gli Stati Uniti per ora li hanno venduti soltanto aed Australia: l'Anglosfera ha ancora il suo perché. Ma allo stesso tempo avanza per l'America la consapevolezza dell'importanza di ...Scarseggiano i camion che trasportano carburante. Il governo ha provato a rassicurare. In tilt anche gli aeroporti per un problema tecnico agli e-gates ...Nella gara femminile, battuta in volata la statunitense Kaia Schmid, dopo una fuga a due a 33 km dall'arrivo. Bronzo per la tedesca Linda Reidmann ...