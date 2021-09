Dean Berta Vinales è morto dopo l'incidente a Jerez: aveva 15 anni (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta. Il giovanissimo pilota di Supersport è morto in seguito a un bruttissimo incidente a Jerez, che aveva costretto gli organizzatori a rinviare gara - 1 di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA -non ce l'ha fatta. Il giovanissimo pilota di Supersport èin seguito a un bruttissimo, checostretto gli organizzatori a rinviare gara - 1 di ...

