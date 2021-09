Dean Berta Vinales è morto: aveva 15 anni. Il fatale incidente in SuperSport 300 (Di sabato 25 settembre 2021) È morto Dean Berta Vinales, ad appena 15 anni, sul circuito di Jerez a causa di un incidente avvenuto oggi durante la gara di SuperSport 300. L’incidente si è verificato alla curva 1 all’11° giro quando il pilota è caduto ed è stato poi investito da altri piloti. Dean Vinales era conosciuto anche per essere il cugino di Maverick, giovanissimo a soli 15 anni ha segnato lutto per il mondo del motociclismo. Dopo la cauda ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace. Immediati sono stati i soccorsi, tant’è che Dean Berta Vinales è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Purtroppo però nonostante tutti gli sforzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) È, ad appena 15, sul circuito di Jerez a causa di unavvenuto oggi durante la gara di300. L’si è verificato alla curva 1 all’11° giro quando il pilota è caduto ed è stato poi investito da altri piloti.era conosciuto anche per essere il cugino di Maverick, giovanissimo a soli 15ha segnato lutto per il mondo del motociclismo. Dopo la cauda ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace. Immediati sono stati i soccorsi, tant’è cheè stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Purtroppo però nonostante tutti gli sforzi ...

