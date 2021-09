Chi è Olaf Scholz, l’uomo che ha resuscitato la Spd (Di sabato 25 settembre 2021) Secondo gli attuali sondaggi, le elezioni tedesche di domani vedranno la Spd diventare primo partito in Germania, dopo la sorprendente rimonta iniziata a fine agosto. È quindi probabile che il candidato socialdemocratico, Olaf Scholz, inizi da lunedì a dialogare con altre forze per formare un governo. E prima di tutto con i Verdi. Durante gli ultimi mesi di campagna elettorale, e specialmente durante i confronti tv con gli altri candidati, Scholz è riuscito ad apparire di fronte a molti elettori come un credibile erede di Angela Merkel, persino più di quanto sia riuscito a fare Armin Laschet, il segretario e candidato della Cdu, che viene dalla stessa corrente di Merkel. Più che idee e programmi, però, la somiglianza è una questione di profilo: Scholz appare infatti sobrio nei modi, competente sui temi di cui parla e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 settembre 2021) Secondo gli attuali sondaggi, le elezioni tedesche di domani vedranno la Spd diventare primo partito in Germania, dopo la sorprendente rimonta iniziata a fine agosto. È quindi probabile che il candidato socialdemocratico,, inizi da lunedì a dialogare con altre forze per formare un governo. E prima di tutto con i Verdi. Durante gli ultimi mesi di campagna elettorale, e specialmente durante i confronti tv con gli altri candidati,è riuscito ad apparire di fronte a molti elettori come un credibile erede di Angela Merkel, persino più di quanto sia riuscito a fare Armin Laschet, il segretario e candidato della Cdu, che viene dalla stessa corrente di Merkel. Più che idee e programmi, però, la somiglianza è una questione di profilo:appare infatti sobrio nei modi, competente sui temi di cui parla e ...

