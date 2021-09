Bif&st:Toni Servillo, 'su questo palco come prima del Covid' (Di sabato 25 settembre 2021) "Sono particolarmente grato alla giuria. Sono molto felice di prenderlo a Bari, dove torno con grande gioia, perché una delle ultimissime volte che ho recitato prima di questo terribile Covid, l'ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "Sono particolarmente grato alla giuria. Sono molto felice di prenderlo a Bari, dove torno con grande gioia, perché una delle ultimissime volte che ho recitatoditerribile, l'ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Bif&st Toni Bif&st:Toni Servillo, 'su questo palco come prima del Covid' "Qui rido io" ha ricevuto ben quattro premi Bif&st per il cinema italiani. Oltre quello a Servillo, la giuria dei critici ha scelto di dare il premio Mario Monicelli per il miglior regista a Mario ...

Bif&st: Gerini e Lucia Sardo, modernità vs tradizione Una donna moderna piena di fisime e problemi e una, al contrario, più semplice, radicata alle tradizioni e soprattutto a una casa dove vive da sempre e che non vuole lasciare. Da qui SULLA GIOSTRA, ...

Bari con il Bif&st ritrova il Kursaal, Emiliano: 'Ora in teatri e cinema fare tornare il pubblico al 100 per cento'

Bif&st: Cortellesi, da pandemia urgenza stimolo a condivisione "Nell'isolamento totale della pandemia sono emerse le due urgenze" che hanno ispirato il sequel di "Come un gatto in tangenziale": "dare uno stimolo culturale alla condivisione e raccontare i bisogni ...

