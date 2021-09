Adani contro Allegri: «La Juve deve adeguarsi ai tempi. L’opinione libera dà fastidio» (Di sabato 25 settembre 2021) Daniele Adani, ex difensore ed ora fresco commentatore sulla Rai, ha parlato del mister della Juve Massimiliano Allegri Intervistato da Repubblica, Daniele Adani ha rilasciato nuove dichiarazioni su Massimiliano Allegri: «Non ci ho più parlato. Io mi auguro che si adegui al tempo: già quello che cercava lui tre anni fa era da cambiare, il calcio era già quello di Tuchel, di Klopp, ma anche di De Zerbi, Gasperini, Italiano, guardate oggi Pioli. A me va bene se dici che per te il calcio è qualcosa di diverso da quello che dico io, ma devi argomentarmelo, non toglierti il microfono, perché così togli il confronto agli spettatori. Ora però è troppo facile attaccare Allegri, va sostenuto. Già tre anni fa era che il calcio andava in una certa direzione: mancava il coraggio e spesso la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Daniele, ex difensore ed ora fresco commentatore sulla Rai, ha parlato del mister dellaMassimilianoIntervistato da Repubblica, Danieleha rilasciato nuove dichiarazioni su Massimiliano: «Non ci ho più parlato. Io mi auguro che si adegui al tempo: già quello che cercava lui tre anni fa era da cambiare, il calcio era già quello di Tuchel, di Klopp, ma anche di De Zerbi, Gasperini, Italiano, guardate oggi Pioli. A me va bene se dici che per te il calcio è qualcosa di diverso da quello che dico io, ma devi argomentarmelo, non toglierti il microfono, perché così togli il confronto agli spettatori. Ora però è troppo facile attaccare, va sostenuto. Già tre anni fa era che il calcio andava in una certa direzione: mancava il coraggio e spesso la ...

