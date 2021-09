2 single a nozze: il sequel è stato sospeso per "colpa" di Owen Wilson (Di sabato 25 settembre 2021) Il sequel di 2 single a nozze, le cui riprese sarebbe dovute partire questo mese, è stato sospeso a tempo indeterminato a causa dei troppi impegni di Owen Wilson. La Warner Bros. sarebbe stata costretta ad annullare le riprese del sequel di 2 single a nozze a causa di Owen Wilson, protagonista del film originale del 2005. Il progetto risulta attualmente sospeso a tempo indeterminato ma non sarebbe "completamente morto". Ad un certo punto, la realizzazione di un sequel di 2 single a nozze era così sicura per la Warner Bros. che lo studio aveva già pensato di far iniziare le riprese entro la fine di settembre. Ora, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi 2, le cui riprese sarebbe dovute partire questo mese, èa tempo indeterminato a causa dei troppi impegni di. La Warner Bros. sarebbe stata costretta ad annullare le riprese deldi 2a causa di, protagonista del film originale del 2005. Il progetto risulta attualmentea tempo indeterminato ma non sarebbe "completamente morto". Ad un certo punto, la realizzazione di undi 2era così sicura per la Warner Bros. che lo studio aveva già pensato di far iniziare le riprese entro la fine di settembre. Ora, ...

