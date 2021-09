Vaccino covid, mancano all’appello ancora 90 mila fra docenti e Ata. I dati (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 90392 i lavoratori della scuola ancora non vaccinati completamente, il 5,86% del totale. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 90392 i lavoratori della scuolanon vaccinati completamente, il 5,86% del totale. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. L'articolo .

