Prodi | ' Le elezioni comunali a Bologna? Non dovrebbero esserci sorprese'

Advertising

Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Elezioni CalabriaIl Conte che riempie le piazze vuote del Pd calabrese, sara' il nuovo Prodi del centrosinistra? #calabriano… - LaCnews24 : Elezioni CalabriaIl Conte che riempie le piazze vuote del Pd calabrese, sara' il nuovo Prodi del centrosinistra?… - marco_giuseppi : @Paolo_Gambarini @EnricoLetta @francescorusso @il_piccolo 1- Dini è di centro-destra 2- Prodi e d'Alema sono di sin… - pippo121949 : Si avvicinano le elezioni per la presidenza della Repubblica italiana e Romano #Prodi riprende quota nei vari talks… - trimpa48 : RT @ConteZero76: Prodi, tesserato di #ItaliaViva a sua insaputa, si scaglia contro quei partiti che vedevano in Conte il 'centro d'aggregaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi elezioni

... 'Lehanno sempre delle incertezze, in questo caso le incertezze sono minori che in altri casi. Poi, occhio, io sono stato capace di perdere cinque punti in una settimana?'. Intanto,...E ad essere sicuro della vittoria di Lepore à Romano: 'Non dovrebbero esserci sorprese. ... secondo gli ultimi sondaggi disponibili, osserva e poi sorride l'ex premier: 'Lehanno sempre ...E lancia un appello agli elettori: "A prescindere dal voto alla Lega a me piacerebbe che tanti bolognesi andassero a votare perché qui la sinistra è convinta di aver già vinto come l'Inghilterra per l ...Il Partito comunista dei lavoratori per Federico Bacchiocchi sindaco non supererà i 1.200 euro, la metà per manifesti e affitti Fratelli d’Italia si accontenta di 12mila euro: 5mila per stampe di mate ...