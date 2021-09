“Non è una bella notizia”. Ilary Blasi, voce insistente sul suo conto: “Si muove anche il capo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la polemica sul fatto che fosse la netta fotocopia del Tale e quale show di Carlo Conti, Star in the Star di Ilary Blasi è entrato nel mirino di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha inviato una diffida ai dirigenti della società Banijay, intimandogli di cambiare immediatamente il format altrimenti sarebbe arrivata subito una querela. Oggi però il problema è un altro. La prima puntata di Star in the Star ha registrato un milione 974mila telespettatori con 11,02 di share. La seconda un milione 816mila e 11,5 di share. Un risultato, quello riscosso in queste due importanti messe in onda, che non ha per nulla soddisfatto gli inserzionisti che hanno investito sugli spazi pubblicitari e che potrebbe determinare la fine dello show. Come riportato da Tv Blog, l’ultima potrebbe essere stata persino la puntata finale o, al massimo, la ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la polemica sul fatto che fosse la netta fotocopia del Tale e quale show di Carlo Conti, Star in the Star diè entrato nel mirino di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha inviato una diffida ai dirigenti della società Banijay, intimandogli di cambiare immediatamente il format altrimenti sarebbe arrivata subito una querela. Oggi però il problema è un altro. La prima puntata di Star in the Star ha registrato un milione 974mila telespettatori con 11,02 di share. La seconda un milione 816mila e 11,5 di share. Un risultato, quello riscosso in queste due importanti messe in onda, che non ha per nulla soddisfatto gli inserzionisti che hanno investito sugli spazi pubblicitari e che potrebbe determinare la fine dello show. Come riportato da Tv Blog, l’ultima potrebbe essere stata persino la puntata finale o, al massimo, la ...

