Netflix trova l’erede de La Casa di Carta in Jigsaw? Arriva la nuova serie d’azione con Giancarlo Esposito (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre La Casa di Carta si avvia alla sua conclusione, con gli ultimi 5 episodi in arrivo il 3 dicembre su Netflix, lo streamer si è appena accaparrato un nuovo format che potrebbe diventarne l’erede. Si tratta di Jigsaw, prodotta dalla Scott Free Productions di Ridley Scott, nuova serie di genere heist movie già in produzione. Come La Casa di Carta la nuova serie racconta rapine spettacolari ed avvincenti, proponendosi di ricostruire il più grande colpo della storia: la trama, che si dipana in 8 episodi, è “liberamente ispirata alla vicenda reale in cui 70 miliardi di dollari in obbligazioni sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy” nel 2012. Come La Casa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre Ladisi avvia alla sua conclusione, con gli ultimi 5 episodi in arrivo il 3 dicembre su, lo streamer si è appena accaparrato un nuovo format che potrebbe diventarne. Si tratta di, prodotta dalla Scott Free Productions di Ridley Scott,di genere heist movie già in produzione. Come Ladilaracconta rapine spettacolari ed avvincenti, proponendosi di ricostruire il più grande colpo della storia: la trama, che si dipana in 8 episodi, è “liberamente ispirata alla vicenda reale in cui 70 miliardi di dollari in obbligazioni sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy” nel 2012. Come La...

Advertising

King1Brutal : @AndreaGnarluz @CinziaVanPelt Esatto funziona proprio così!?????? Keanu è tratto da Always be my maybe, commedia roman… - mulattinoveneto : so downbad che ho scaricato Tinder e mi trova solo gente che abita a 50km, oh io volevo soltanto fare Netflix & Chi… - lauuuu_sa : Netflix che si trova le citazioni piene di video del gf - oh_ma_che_vuoi : Netflix che si trova i citati pieni di bestemmie un mood - backhometoyou_ : comunque vi consiglio di andare a guardare il documentario sulla storia di lady diana io ho pianto,si trova su netflix -