Linda Evangelista prima e dopo | cos’è l’intervento di criolipolisi

Così, Linda Evangelista definisce se stessa. Nelle parole di un post, pubblicato sul suo account Instagram, che ha già fatto il giro del web. Lei che è stata tra le donne più belle al mondo, parte, negli Anni 90, di quella magnifica trinità (The Trinity), composta da Christy Turlington e Naomi Campbell, che dominava le passerelle, è diventata irriconoscibile. The Trinity. Foto IPA dopo anni da reclusa, anni di profonda depressione e tristezza, Linda Evangelista ha deciso di raccontare al mondo la sua storia. Il motivo per cui è sparita dalle scene e dalle sfilate, fin da quell'invito a sfilare sulla passerella di Versace nel 2017, che ha dovuto declinare. La causa è un intervento di criolipolisi che non è andato nel modo che doveva andare. E che l'ha resa, secondo il racconto della ...

