Le mance in Bitcoin dai follower, su Twitter | Punto Informatico

Ora il social network permette agli utenti di inviare mance ai profili che seguono anche in Bitcoin, grazie alla collaborazione con Strike.

Ultime Notizie dalla rete : mance Bitcoin Le mance in Bitcoin dai follower arrivano su Twitter Trova conferma l' indiscrezione circolata all'inizio del mese: ora Twitter permette ai suoi utenti di inviare mance ai profili seguiti anche in Bitcoin , aggiungendo così la criptovaluta ai metodi già accettati con l' introduzione della funzionalità Tips risalente a maggio. Tips: le mance su Twitter, ora ...

