Il testo «basterebbe ammettere di essersi fatti prendere per il […]» non è di Mario Giordano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 19 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post che riporta un testo attribuito al giornalista Mario Giordano, conduttore del programma televisivo Mediaset Fuori dal coro. Il titolo del testo in questione è «basterebbe ammettere DI essersi fatti prendere PER IL » e nel primo paragrafo si legge «Non ci vuole un genio per capirlo… basterebbe ammettere di essersi fatti prendere per il ( ). 9 marzo 2020: "lockdown" una parola che abbiamo imparato ad usare… L'inizio di un incubo. Il pipistrello, il complotto, l'incidente di laboratorio». Si tratta di una notizia falsa. Contattato da Facta, Giordano ha smentito di aver ...

