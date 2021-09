I numeri in chiaro della settimana | Laurenti | «Tutti gli indici scendono | ma non basta | per l’inverno serve il 90% di vaccinati» – Il video

(Di venerdì 24 settembre 2021) «glidi monitoraggio stanno scendendo: dall’Rt al tasso di incidenza; dal numero dei ricoveri ordinari agli ingressi in terapia intensiva». A sottolinearlo nell’analisile del trend Covid è Patrizia, docente presso l’Università Cattolica e direttrice del Servizio di Igiene ospedaliera. Un monitoraggio a 7 giorni che la professoressa compie sulla base dei dati diffusi dal MinisteroSalute e dalla Protezione civile, tenendo conto anche deidiffusi, come ogni venerdì, dall’Istituto superiore di sanità. «Anche i casi tra i giovani, che durante l’estate hanno contribuito a un periodo di incrementocurva, stanno diminuendo. Sono gli stessi ragazzi e ragazze che si stanno vaccinando a passo spedito e che confermano quanto i ...

Garantisco - ha altresì annunciato - che a breve daremo una soluzione per trovare queiche confermeranno la bontà di ciò che sto dicendo". "E'- ha però chiarito il sottosegretario - ...È ancora troppo presto per chiarire tutto: nel mezzo della quarta ondata: perché i numeri della corona stanno diminuendo ora? Diminuisce il numero delle ..."Aspettiamo sbalzo termico, ripresa massiccia del lavoro in presenza ed effetti scuola" Contagi covid-19, "è ancora presto" per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante ...