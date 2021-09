GF Vip | Manuel Bortuzzo e Lucrezia si stanno innamorando? Ecco cosa ha rivelato lei

(Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è già iniziata da diversi giorni e all'interno della casa di Cinecittà, i vipponi hanno già iniziato ad instaurare i primi legami, lasciandosi andare alle prime confessioni. Una di queste è quella di, il nuotatore rimasto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria. La storia dila conoscono ormai tutti: in ogni caso, il giovane gieffino, di recente, ha voluto rivelare alcuni particolari sulla sua disabilità, durante una chiacchierata con i compagni del loft.è riuscito a conquistare tutti con il suo carattere gentile e apprezzabile. Ha conquistato non solo i partecipanti del Gf Vip ma anche il pubblico da casa. Grande Fratello Vip,Hailé ...

È calata la notte nella Casa del 'Grande Fratello' e quasi tutti dormono. Stretti l'uno all'altro sotto le coperte,e Lulù si danno il loro primo bacio. Dopo giorni di tenerezze e coccole tra i due è quindi scattato qualcosa? Solo un bacio ...Notte di passione al Grande Fratello6 . Tra una coccola e l'altra, è arrivato il primo bacio trae Lulù. I due inquilini si erano avvicinati molto in questi giorni e, dopo la l'uscita momentanea di Aldo Montano, hanno deciso ...L'assenza di Aldo Montano nella casa si fa sentire, soprattutto per Manuel Bortuzzo che in confessionale scopre quando rientrerà l'amico ...Brutto incidente al GF Vip 6 dove una concorrente ha avuto un malore nella notte. La giovane è stata costretta ad assumere dei farmaci.