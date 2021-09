Genoa-Verona (25 settembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 settembre 2021) La classifica del Genoa è tornata a muoversi grazie al pareggio 2-2 sul campo del Bologna in una mattinata nella quale è stato ufficializzato l’addio di Preziosi alla guida della società dopo diciotto anni e nel pomeriggio la squadra di Ballardini nel secondo tempo ha recuperato due reti ai padroni di casa con l’ex Destro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 settembre 2021) La classifica delè tornata a muoversi grazie al pareggio 2-2 sul campo del Bologna in una mattinata nella quale è stato ufficializzato l’addio di Preziosi alla guida della società dopo diciotto anni e nel pomeriggio la squadra di Ballardini nel secondo tempo ha recuperato due reti ai padroni di casa con l’ex Destro InfoBetting: Scommesse Sportive e

