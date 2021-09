Fiorentina, Commisso in visita al Viola Park: “Un sogno, pronto entro un anno” (Di venerdì 24 settembre 2021) Rocco Commisso ha visitato oggi l’area del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina che sorgerà nel comune di Bagno a Ripoli. Il patron Viola si è recato sul posto insieme ad una rappresentanza del tifo fiorentino, esprimendo tutta la sua soddisfazione: “E’ un sogno, mai avrei pensato di fare questo centro quando sono arrivato e invece lo facciamo prima dello stadio. Questo deve essere un posto che permetta ai ragazzi di giocare a calcio.” Per quanto riguarda i tempi tecnici, Commisso spiega: “Spero che sia pronto entro un anno, la Sovrintendenza ci deve aiutare per i campi in sintetico che sono fondamentali per far giocare i ragazzi la sera.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Roccohato oggi l’area del, il csportivo dellache sorgerà nel comune di Bagno a Ripoli. Il patronsi è recato sul posto insieme ad una rappresentanza del tifo fiorentino, esprimendo tutta la sua soddisfazione: “E’ un, mai avrei pensato di fare questo cquando sono arrivato e invece lo facciamo prima dello stadio. Questo deve essere un posto che permetta ai ragazzi di giocare a calcio.” Per quanto riguarda i tempi tecnici,spiega: “Spero che siaun, la Sovrintendenza ci deve aiutare per i campi in sintetico che sono fondamentali per far giocare i ragazzi la sera.” SportFace.

