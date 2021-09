Evergrande | la lezione di Draghi del 2009 e il G20 italiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sotto lo sguardo vigile della polizia, per più di due mesi centinaia e centinaia di cittadini cinesi (fornitori, clienti e piccoli azionisti) hanno protestato vivacemente nel Zhouyue Houai Center di Shenzhen, dove la direzione generale di(la seconda società immobiliare cinese) occupa venti piani di un grattacielo. Tra i manifestanti c’è chi pretende il pagamento delle fatture non pagate da anni, ci sono persone che rivendicano la propria casa pagata alla società immobiliare e mai costruita, c’è una miriade di piccoli azionisti (tra cui numerosi dipendenti) che vedono sparire nel nulla i loro risparmi e vogliono essere rimborsati. La crisi del colosso Evergande ha messo in evidenze alcune antiche e recenti fragilità del sistema finanziario ed economico cinese. Nei giorni scorsi alcuni giornalisti finanziari, memori della celebre vicenda di Lehman Brothers, ...

La stessa Evergrande ha problemi di cassa almeno dal 2017, risolti (o nascosti) con ulteriori aperture di credito presso banche pubbliche, affiancate da attività di crowfunding presso i dipendenti (...La seconda, ancora più importante, è che il Partito comunista cinese non può permettersi che si verifichi un caso "Lehman Brothers" nel paese. Le dimensioni di Evergrande e il suo impatto su ...