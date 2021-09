Death Stranding Director's Cut, anche il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5è una vera e propria missione (Di venerdì 24 settembre 2021) Death Stranding Director's Cut per PlayStation 5 è ora disponibile per tutti i giocatori che probabilmente si stanno chiedendo come trasferire i salvataggi da PlayStation 4 alla console next-gen. Tuttavia il processo di trasferimento non sembra essere così semplice ed intuitivo, ma molto probabilmente è stato voluto proprio così da Hideo Kojima. Per poter spostare un file di salvataggio su PS5, è necessario avere la versione PS4 del gioco sulla console. Dopodiché, con il gioco PS4 avviato, bisognerà avviarsi verso un terminal per le consegne. Da lì bisogna premere il tasto Start, poi usare il tasto sinistro del D-Pad e andare su "Esporta dati di salvataggio". A questo punto passando nella versione PS5 del gioco sarete in grado di caricare la partita che avete esportato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021)'s Cut per PlayStation 5 è ora disponibile per tutti i giocatori che probabilmente si stanno chiedendo come trasferire ida PlayStation 4 alla console next-gen. Tuttavia il processo dinon sembra essere così semplice ed intuitivo, ma molto probabilmente è stato voluto proprio così da Hideo Kojima. Per poter spostare un file dio su PS5, è necessario avere la versione PS4 del gioco sulla console. Dopodiché, con il gioco PS4 avviato, bisognerà avviarsi verso un terminal per le consegne. Da lì bisogna premere il tasto Start, poi usare il tasto sinistro del D-Pad e andare su "Esporta dati dio". A questo punto passando nella versione PS5 del gioco sarete in grado di caricare la partita che avete esportato ...

Advertising

Eurogamer_it : Il particolare trasferimento dei salvataggi da #PS4 a #PS5 di #DeathStrandingDirectorsCut. - blizzadra : Mi compro la director's cut di Death Stranding o un nuovo paio di scarpe da ginnastica? - spaziogames : Un aggiornamento importante per #XboxSeriesX. #DeathStranding - PlayStationIT : Il tuo viaggio per riconnettere l'umanità ha inizio. La versione estesa e migliorata di Death Stranding Director's… - misteruplay2016 : Death Stranding Director’s Cut su PS5 quasi sempre a 60fps in tutte le modalità e i caricamenti sono velocissimi -