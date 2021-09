Arera, Besseghini: 'In 2021 avviato automatismo bonus sociali, inciderà su bollette' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Nel corso del 2021 è stato avviato il meccanismo di attribuzione automatica dei bonus sociali. Il dato medio storico (in epoca pre- Covid) era di circa 2,6 milioni di famiglie aventi diritto, con un tasso di domande di adesione pari ad appena il 35%. L'automatismo della concessione dei bonus elettrico e gas vigente dall'anno 2021 sta producendo effetti quantitativi rilevanti. Per 2,1 milioni di famiglie il bonus, comprensivo degli arretrati relativi all'anno in corso, sta incidendo o inciderà nelle prossime settimane sulle bollette, grazie al passaggio automatico di dati da Inps al Sistema Informativo Integrato. Per un altro milione di famiglie, indicativamente, ciò avverrà nei prossimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Nel corso delè statoil meccanismo di attribuzione automatica dei. Il dato medio storico (in epoca pre- Covid) era di circa 2,6 milioni di famiglie aventi diritto, con un tasso di domande di adesione pari ad appena il 35%. L'della concessione deielettrico e gas vigente dall'annosta producendo effetti quantitativi rilevanti. Per 2,1 milioni di famiglie il, comprensivo degli arretrati relativi all'anno in corso, sta incidendo onelle prossime settimane sulle, grazie al passaggio automatico di dati da Inps al Sistema Informativo Integrato. Per un altro milione di famiglie, indicativamente, ciò avverrà nei prossimi ...

