Antonia Truppo | vita privata | chi è Nicola Prosatore | la coppia ha 2 figli

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’attrice, ladella bravissima napoletana: chi è, laha 2. (foto Linkedin)La conosciamo per i suoi ruoli più famosi nelle pellicole Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili e la più recente Qui rido io, diretta da Mario Martone e dedicata alla figura di Eduardo Scarpetta. Lei è la napoletana, sicuramente una delle attrici pi+ amate della sua generazione. Cresciuta a Secondigliano e con una lunga carriera teatrale alle spalle, della suasi sa in realtà molto poco. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, carriera e curiosità sull’attrice ...

Advertising

CorriereUmbria : Antonia Truppo, i David di Donatello e i due figli con Nicola Prosatore - altrogiornorai1 : Antonia Truppo ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - PremioTroisi : Al cinema dal 23 settembre, l'ultima commedia di @GAnsanelli : Benvenuti in casa Esposito. ???? Giovanni Esposito ne… - TeleradioNews : Accomodatevi in Casa Esposito -

Ultime Notizie dalla rete : Antonia Truppo

Ck12 Giornale

... scritto e diretto da Gianluca Ansanelli, che vanta come protagonisti Giovanni Esposito,, Francesco Di Leva accanto a Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Antonio Orefice, Elisabetta ...... a Nunzia Schiano e Salvatore Misticone , i suoceri tutto sommato contenti di vivere nel lusso pacchiano comprato con soldi non guadagnati, fino adnel ruolo della moglie. Calibrato ed ...Antonia Truppo (Napoli, 14 febbraio 1977) è una talentuosissima attrice italiana: proprio per la sua bravura è stata insignita due volte del prestigioso David di Donatello come migliore attrice ...L'attrice Antonia Truppo, la vita privata della bravissima napoletana: chi è Nicola Prosatore, la coppia ha 2 figli.