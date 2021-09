WTA Ostrava 2021, risultati 23 settembre: Rybakina, Sakkari e Bencic approdano ai quarti (Di giovedì 23 settembre 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del WTA di Ostrava. Vince soffrendo la kazaka Elena Rybakina contro la polacca Magda Linette. La tennista numero 16 del mondo dopo essersi imposta nel primo set col punteggio di 6-3 ha perso il secondo 6-2. Nel terzo e decisivo parziale la 22enne nativa di Mosca ha trionfato con un netto 6-1. Nessun problema per la greca Maria Sakkari che ha superato di slancio 6-4 6-2 la lettone Jelena Ostapenko. La sorpresa di giornata la regala la ceca Tereza Martincova che grazie a due tie-break supera la russa testa di serie numero 5 Anastasia Pavlyuchenkova. Molto bene anche la svizzera Belinda Bencic che batte la coriacea spagnola Sara Sorribes Tormo. La tennista elvetica si è imposta in due set col punteggio di 6-2 6-3. A chiudere il quadro degli ottavi di finale il successo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del WTA di. Vince soffrendo la kazaka Elenacontro la polacca Magda Linette. La tennista numero 16 del mondo dopo essersi imposta nel primo set col punteggio di 6-3 ha perso il secondo 6-2. Nel terzo e decisivo parziale la 22enne nativa di Mosca ha trionfato con un netto 6-1. Nessun problema per la greca Mariache ha superato di slancio 6-4 6-2 la lettone Jelena Ostapenko. La sorpresa di giornata la regala la ceca Tereza Martincova che grazie a due tie-break supera la russa testa di serie numero 5 Anastasia Pavlyuchenkova. Molto bene anche la svizzera Belindache batte la coriacea spagnola Sara Sorribes Tormo. La tennista elvetica si è imposta in due set col punteggio di 6-2 6-3. A chiudere il quadro degli ottavi di finale il successo ...

Advertising

laregione : A Ostrava Jil e Belinda brindano ai quarti - RSIsport : ?????? Belinda Bencic ha debuttato con una vittoria al WTA 500 di Ostrava. La sangallese ha superato gli ottavi batte… - sportface2016 : #OstravaOpen 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 24 settembre - Luca_Amodeo : Promemoria per i bravi commentatori di @SuperTennisTv: #Ostrava si pronuncia 'ostràva', non 'òstrava'! Anche in cec… - livetennisit : WTA 500 Ostrava e WTA 125 Columbus: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Ostrava La Bencic vola ai quarti a Ostrava La svizzera Belinda Bencic (WTA 11) si qualificata per i quarti di finale del torneo di Ostrava, nei quali affronter l'estone Anett Kontaveit (30). Negli ottavi ha eliminato la spagnola Sara Sorribes Tormo (36) battendola col ...

Wta Ostrava 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 24 settembre Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta di Ostrava 2021 della giornata di venerdì 24 settembre. Sakkari aprirà il programma sul centrale, mentre a seguire sarà il momento del big match Swiatek - Rybakina. A partire dalle 18 scenderanno ...

Wta Ostrava 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 23 settembre Sportface.it WTA Ostrava 2021, risultati 23 settembre: Rybakina, Sakkari e Bencic approdano ai quarti Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del WTA di Ostrava. Vince soffrendo la kazaka Elena Rybakina contro la polacca Magda Linette. La tennista numero 16 del mondo dopo essersi imposta nel prim ...

A Ostrava Jil e Belinda brindano ai quarti Le due elvetiche sempre in corsa per il trionfo in Repubblica Ceca: la biennese ora sfiderà Petra Kvitova, mentre la sangallese affronterà Anett Kontaveit ...

La svizzera Belinda Bencic (11) si qualificata per i quarti di finale del torneo di, nei quali affronter l'estone Anett Kontaveit (30). Negli ottavi ha eliminato la spagnola Sara Sorribes Tormo (36) battendola col ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2021 della giornata di venerdì 24 settembre. Sakkari aprirà il programma sul centrale, mentre a seguire sarà il momento del big match Swiatek - Rybakina. A partire dalle 18 scenderanno ...Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del WTA di Ostrava. Vince soffrendo la kazaka Elena Rybakina contro la polacca Magda Linette. La tennista numero 16 del mondo dopo essersi imposta nel prim ...Le due elvetiche sempre in corsa per il trionfo in Repubblica Ceca: la biennese ora sfiderà Petra Kvitova, mentre la sangallese affronterà Anett Kontaveit ...