Vaccini | a inizio ottobre il parere dell’Ema sulla terza dose Crisanti | «Meglio farla sei mesi dopo la seconda»

(Di giovedì 23 settembre 2021) All’disi conoscerà la posizione ufficiale dell’Agenzia europea del farmaco (Ema)del vaccino anti-Covid e anche del richiamo. A comunicarlo è Marco Cavaleri, responsabile della task force per ie le terapie Covid-19. «Gli studi confermano che laaiuta nei casi di pazienti immunodepressi e che gli effetti di immunizzazione declinano nel tempo», ha detto Cavaleri. La priorità per la salute pubblica, adesso, resta quella di «completare il ciclo vaccinale per chi non lo ha ancora fatto». E anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e il virologo Andreanon escludono un ricorso massiccio alla, magari ...

Advertising

DanielePezzini : Va comunque tenuto conto che la settimana 5/10-12/10 fu quella che segnò l'inizio dell'impennata un anno fa (raddop… - ansaeuropa : .@EMA_News prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino anti-Covid 'all'inizio di ottobre'. Lo h… - messveneto : Ema: ad ottobre dati sui vaccini Pfizer per bambini 5-12, a novembre Moderna: A inizio ottobre anche il parere sull… - fisco24_info : Primi di ottobre parere dell'Ema su terza dose e richiami: E dati Pfizer su vaccini per i 5-12enni, a novembre Mode… - mkussumihotmai1 : RT @fulvio_oscar: POVERI VACCINATI Palombelli, La popolazione e'destinata a passare dagli attuali 61 milioni a 32 milioni BOOM! Studi dim… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini inizio

Il Sole 24 ORE

Non dimentichiamo che all'non c'era cura , né indirizzo di terapia. Quel titolo vuole ... Lo dimostrano vari esempi, tra cui i tamponi, i, o le dichiarazioni dei posti letto occupati per ......Pfizer per le persone dai 16 anni in su' per 'rinforzarne la protezione' è attesa 'per... per valutare se i livelli di protezione offerti dai 4' contro Sars - CoV - 2 'autorizzati in Ue ...Vaccino e terza dose: fra una decina di giorni L'Agenzia europea del farmaco (Ema) prenderà posizione sulla necessità di una terza dose di vaccino anti-Covid e anche ...La priorità per la salute pubblica, però, resta "completare il ciclo vaccinale per chi non lo ha ancora fatto" ...