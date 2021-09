Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 23/09/21 (Di giovedì 23 settembre 2021) Ma io posso iniziare a guardare la puntata e assistere a Sara Zilli che vuole dare un’altra chance al re della mozzarella? Ma noi davvero dobbiamo assistere a questo scempio? E Sara davvero non prova alcun imbarazzo a elemosinare la attenzioni di uno che, senza troppi giri di parole, ha detto che a letto con lei non si divertiva? Guardate, io preferisco pensare che sta gente faccia tutto solo in funzione della visibilità perché se dovessi pensare che DAVVERO una signora dell’età di Sara può, non solo perdonare, ma volere addirittura una seconda chance con uno che l’ha trattata come l’ha trattata Biagio Di Maro, c’è proprio da perdere la fiducia nell’umanità. “Eh, ho letto la sua intervista nel magazine, ha detto che se tornasse indietro farebbe diversamente e allora vediamo cosa è disposto a fare…“, NO DICO MA CE LA FAI?????? MA DAVVERO? Mah. Bah. Meh. Boh. Io ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 settembre 2021) Ma io posso iniziare a guardare lae assistere a Sara Zilli che vuole dare un’altra chance al re della mozzarella? Ma noi davvero dobbiamo assistere a questo scempio? E Sara davvero non prova alcun imbarazzo a elemosinare la attenzioni di uno che, senza troppi giri di parole, ha detto che a letto con lei non si divertiva? Guardate, io preferisco pensare che sta gente faccia tutto solo in funzione della visibilità perché se dovessi pensare che DAVVERO una signora dell’età di Sara può, non solo perdonare, ma volere addirittura una seconda chance con uno che l’ha trattata come l’ha trattata Biagio Di Maro, c’è proprio da perdere la fiducia nell’umanità. “Eh, ho letto la sua intervista nel magazine, ha detto che se tornasse indietro farebbe diversamente e allora vediamo cosa è disposto a fare…“, NO DICO MA CE LA FAI?????? MA DAVVERO? Mah. Bah. Meh. Boh. Io ...

