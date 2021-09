Torino - Lazio 1 - 1, il rigore di Immobile salva i biancocelesti al 90' (Di giovedì 23 settembre 2021) Pjaca illude il Torino , l'ex Immobile lo punisce proprio al 90' e salva la Lazio dal ko. La sfida fra i granata e i biancocelesti termina sull'1 - 1, con entrambe le reti siglate nell'ultimo quarto d'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Pjaca illude il, l'exlo punisce proprio al 90' eladal ko. La sfida fra i granata e itermina sull'1 - 1, con entrambe le reti siglate nell'ultimo quarto d'...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Caicedo #Lazio #Torino - fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - Gazzetta_it : Gol! Torino - Lazio 1-1, rete di Immobile C. (LAZ) - laziocrazia : Con le pagelle di #TorinoLazio lanciamo subito un messaggio sconvolgente: Martusciello vattene. - ToroMondotoro : ?FULL TIME: ??Torino ?? Lazio 1:1 Marcatori: Pjaca, Immobile (Rig.) Il #Torino sale a 7 punti in classifica, al colpo… -