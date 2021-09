Spazio, l’Esa sceglie Torino per Esa Bic (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Agenzia Spaziale Europea sceglie Torino per l’Esa Bic, il centro a supporto delle startup italiane nel settore della Space Economy. L’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, il Politecnico di Torino e Fondazione Links hanno infatti vinto la selezione dell’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione e gestione di un nuovo centro, basato a Torino, per supportare la nascita e la crescita di nuove startup italiane nel settore aerospaziale, l’Esa Business Incubation Centre Turin. Il centro ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo tecnologico e di business di nuove imprese innovative basate su tecnologie aerospaziali, con applicazioni sia upstream(sistemi di comunicazione, satelliti, software per controllo di missioni spaziali) che downstream (applicazione di dati e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Agenzia Spaziale EuropeaperBic, il centro a supporto delle startup italiane nel settore della Space Economy. L’Incubatore del Politecnico diI3P, il Politecnico die Fondazione Links hanno infatti vinto la selezione dell’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione e gestione di un nuovo centro, basato a, per supportare la nascita e la crescita di nuove startup italiane nel settore aerospaziale,Business Incubation Centre Turin. Il centro ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo tecnologico e di business di nuove imprese innovative basate su tecnologie aerospaziali, con applicazioni sia upstream(sistemi di comunicazione, satelliti, software per controllo di missioni spaziali) che downstream (applicazione di dati e ...

