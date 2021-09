Regno Unito, Johnson vuole tagliare il “reddito di cittadinanza” inglese. Premier nella bufera: “Disumano, così 800mila persone in povertà” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il gas sta aumentando, il costo del cibo è salito e ora con il taglio dello Universal Credit dovrò per forza saltare di nuovo qualche pasto”. Il volto triste e preoccupato di Rebecca, una giovane madre londinese, fa il giro delle televisioni del Regno Unito rimbombando nelle orecchie di 5,8 milioni di britannici, per il 40% regolarmente occupati, che come lei dal 6 ottobre perderanno l’integrazione di 20 sterline (23 euro circa) alla settimana al sussidio dello Universal Credit, un ‘rinforzino’ con cui il governo Johnson aveva aiutato i meno abbienti a far fronte alla pandemia. Una somma non irrisoria, 80 sterline in meno al mese (1040 sterline all’anno), per quella fetta della popolazione che nei mesi scorsi a stento ha affrontato la crisi, e che per giunta dall’1 ottobre dovrà letteralmente fare i conti con l’innalzamento del 12% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il gas sta aumentando, il costo del cibo è salito e ora con il taglio dello Universal Credit dovrò per forza saltare di nuovo qualche pasto”. Il volto triste e preoccupato di Rebecca, una giovane madre londinese, fa il giro delle televisioni delrimbombando nelle orecchie di 5,8 milioni di britannici, per il 40% regolarmente occupati, che come lei dal 6 ottobre perderanno l’integrazione di 20 sterline (23 euro circa) alla settimana al sussidio dello Universal Credit, un ‘rinforzino’ con cui il governoaveva aiutato i meno abbienti a far fronte alla pandemia. Una somma non irrisoria, 80 sterline in meno al mese (1040 sterline all’anno), per quella fetta della popolazione che nei mesi scorsi a stento ha affrontato la crisi, e che per giunta dall’1 ottobre dovrà letteralmente fare i conti con l’innalzamento del 12% ...

