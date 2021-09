"Preziosi vattene" era uno slogan. E ora che ha venduto davvero il Genoa cosa rimane? (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà vero? Sarà vero che ha mollato, ceduto, venduto? Sarà vero che se n’è andato, che se ne va, che se ne andrà? Sarà vero veramente, sarà vero davvero? La domanda sale come un blues dai caruggi, rimbalza come un rap nelle creuze, vola come una ballata sul porto, atterra spuntata a Marassi – sarà vero – non più interrogativa ma già, ma sempre, dubitativa, sospettosa, esistenzialista. La notizia è trapelata ieri: Enrico Preziosi da Avellino, anni 73, da 18 e mezzo proprietario e presidente del Genoa, ha venduto la società, l’intero pacchetto azionario, al fondo statunitense 777 Partners, sedi operative a New York e a Miami, già nel calcio con il 6 percento del Siviglia, ma attivo anche nel settore dell’aviazione civile e del prestito di capitali per le “class action”. Un’operazione mille volte ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà vero? Sarà vero che ha mollato, ceduto,? Sarà vero che se n’è andato, che se ne va, che se ne andrà? Sarà vero veramente, sarà vero? La domanda sale come un blues dai caruggi, rimbalza come un rap nelle creuze, vola come una ballata sul porto, atterra spuntata a Marassi – sarà vero – non più interrogativa ma già, ma sempre, dubitativa, sospettosa, esistenzialista. La notizia è trapelata ieri: Enricoda Avellino, anni 73, da 18 e mezzo proprietario e presidente del, hala società, l’intero pacchetto azionario, al fondo statunitense 777 Partners, sedi operative a New York e a Miami, già nel calcio con il 6 percento del Siviglia, ma attivo anche nel settore dell’aviazione civile e del prestito di capitali per le “class action”. Un’operazione mille volte ...

Advertising

il_Conte78 : RT @Currahee_: Io da domani dopo che per anni ho basato 3/4 del mio profilo Twitter sull'hashtag Preziosi Vattene - ilbolly : RT @Currahee_: Io da domani dopo che per anni ho basato 3/4 del mio profilo Twitter sull'hashtag Preziosi Vattene - Fabioper54 : @sarahgarou Senza offesa ma da oggi la bandiera è ancora più bella di te! PREZIOSI VATTENE! - valetu70 : RT @Currahee_: Io da domani dopo che per anni ho basato 3/4 del mio profilo Twitter sull'hashtag Preziosi Vattene - AgathaC776 : RT @Currahee_: Io da domani dopo che per anni ho basato 3/4 del mio profilo Twitter sull'hashtag Preziosi Vattene -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi vattene Il Genoa nato inglese rinasce americano. Preziosi vende al fondo Tra sogni, realismo e scetticismo in salsa genovese, dopo anni di striscioni con scritto "Preziosi vattene" c'è già chi ironizza di aver preparato quello con scritto "Fondo vattene". Sta di fatto che ...

MAINZ - GENOA 3 - 2 FINALE LIVE MATCH 16 Presente alla Mewa Arena il cartello 'Preziosi Vattene'. 15 Vanheusden guadagna punizione, batte Rovella: sul secondo palo colpisce Destro ma Zentner si supera e salva il Mainz. 11 Anticipo di ...

Il Genoa nato inglese rinasce americano. Preziosi vende al fondo ilGiornale.it "Preziosi vattene" era uno slogan. E ora che ha venduto davvero il Genoa cosa rimane? La squadra durante la sua presidenza (la più lunga della storia del club) ha vissuto pochi alti e molti bassi, ma ha giocato in Serie A ininterrottamente dal 2007. Ora, che ha venduto l’intero pacchet ...

Prime pagine: Preziosi lascia, il Genoa è del fondo americano 777 Partners - PianetaGenoa1893 I titoli sulla cessione del Genoa al fondo Partners 777 Partners. I titoli dei principali quotidiani oggi in edicola. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. GAZZETTA DELLO SPO ...

Tra sogni, realismo e scetticismo in salsa genovese, dopo anni di striscioni con scritto "" c'è già chi ironizza di aver preparato quello con scritto "Fondo". Sta di fatto che ...16 Presente alla Mewa Arena il cartello ''. 15 Vanheusden guadagna punizione, batte Rovella: sul secondo palo colpisce Destro ma Zentner si supera e salva il Mainz. 11 Anticipo di ...La squadra durante la sua presidenza (la più lunga della storia del club) ha vissuto pochi alti e molti bassi, ma ha giocato in Serie A ininterrottamente dal 2007. Ora, che ha venduto l’intero pacchet ...I titoli sulla cessione del Genoa al fondo Partners 777 Partners. I titoli dei principali quotidiani oggi in edicola. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. GAZZETTA DELLO SPO ...