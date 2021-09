Advertising

fisco24_info : Petrolio: ancora in lieve aumento, Wti a 72,4 dollari: Brent a 76,48 dollari - PaoloLuraschi : colosso real estate cinese Evengrande sostengono le quotazioni dei futures di riferimento sul petrolio. A oltre tre… - zaniolpietro : Quanto ci vorrà ancora perché questo sogno finisca? Spegniamo le luci, consumiamo di meno, sviluppiamo innovazioni… - DanieleDann1 : @fabiodimarco71 Che vergogna la benzina... davvero... costi ingiustificati e ancora che basiamo tutto su benzina e… - Limbolimbo18 : comprato la Volvo, sono nel capitale Mercedes e hanno praticamente costretto Volkswagen a convertirsi all'elettrico… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio ancora

Tiscali.it

Resta robusta l'intonazione delle quotazioni delin avvio di giornata con i contratti sul greggio Wti che salgonodello 0,36% a 72,49 dollari al barile. In crescita anche le quotazioni del Brent dello 0,38% a 76,48 dollari al barile. ...'Il problema - , spiegaTabarelli - , è abbastanza semplice. Di notte non ho il sole, ho ...frattempo avendo decretato un orizzonte temporale limitato per superare l'utilizzo di gas e, ...ROMA, 23 SET - Resta robusta l'intonazione delle quotazioni del petrolio in avvio di giornata con i contratti sul greggio Wti che salgono ancora dello 0,36% a 72,49 dollari al barile. In crescita anch ...Al via seconda fase delle operazioni del suo nuovo impianto di stoccaggio petrolifero da 600.000 metri cubi nel porto di Fujairah ...