Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann settima dopo lo short al Nebelhorn Trophy 2021. Liu in testa (Di giovedì 23 settembre 2021) Situazione a dir poco incandescente dopo lo short program individuale femminile, la gara che ha chiuso la lunghissima prima giornata del Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di Pattinaggio artistico valida per assegnare gli ultimi posti per le Olimpiadi di Pechino 2022. Ad eccezione della prima classificata infatti, Alysa Liu, le restanti cinque atlete piazzatesi in una posizione utile in ottica qualificazione (ricordiamo che passeranno solo le prime sei), si sono ritrovate tutte raccolte in appena quattro punti, con l’azzurra Lara Naki Gutmann, al momento settima, pronta a rincorrere nel libero. L’atleta di Gabriele Minchio, seppur rallentata da una combinazione fallosa contrassegnata da ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Situazione a dir poco incandescenteloprogram individuale femminile, la gara che ha chiuso la lunghissima prima giornata del, competizione internazionale divalida per assegnare gli ultimi posti per le Olimpiadi di Pechino 2022. Ad eccezione della prima classificata infatti, Alysa Liu, le restanti cinque atlete piazzatesi in una posizione utile in ottica qualificazione (ricordiamo che passeranno solo le prime sei), si sono ritrovate tutte raccolte in appena quattro punti, con l’azzurra, al momento, pronta a rincorrere nel libero. L’atleta di Gabriele Minchio, seppur rallentata da una combinazione fallosa contrassegnata da ...

