Pallavolo: lunedì alle 12 Nazionali da Mattarella (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Le campionesse e i campioni d'Europa di Pallavolo verranno ricevuti lunedì prossimo, 27 settembre, alle 12, al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro verrà trasmesso in diretta da Raidue. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Le campionesse e i campioni d'Europa diverranno ricevutiprossimo, 27 settembre,12, al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio. L'incontro verrà trasmesso in diretta da Raidue.

Advertising

TV7Benevento : Pallavolo: lunedì alle 12 Nazionali da Mattarella... - golrenier : RT @Luca_Muzzioli: …e anche questo non è male… Sembra ieri, quel 14 giugno 2000 nell’ufficio di via Kennedy. 365 visite al sito neonato… 85… - Luca_Muzzioli : …e anche questo non è male… Sembra ieri, quel 14 giugno 2000 nell’ufficio di via Kennedy. 365 visite al sito neonat… - Dagherrotipo1 : RT @dafiumicino: Nonostante il miracolo di San Gennaro e la vittoria degli europei di Pallavolo …..il Lunedì resta sempre na merda!! #Itali… - dafiumicino : Nonostante il miracolo di San Gennaro e la vittoria degli europei di Pallavolo …..il Lunedì resta sempre na merda!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo lunedì Riccione, torna il Campionato nazionale di beach volley della Polizia Locale ... presidente Gruppo Sportivo Polizia Municipale Riccione - inizierà lunedì 27 per concludersi ... i Campionati Italiani di pesca alla tratta, di pesca in mare, tiro con l'arco e pallavolo. Ultimi ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 23 a domenica 26 settembre in Riviera e Côte d'Azur ... Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, ... da martedì a sabato 10.30/12.30 - 16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30) 16.30 . Lo scrittore Enzo Barnabà ...

Pallavolo, l'Italia sul tetto d'Europa. Lunedì mattina l'arrivo a Orio al Serio L'Eco di Bergamo ... presidente Gruppo Sportivo Polizia Municipale Riccione - inizierà27 per concludersi ... i Campionati Italiani di pesca alla tratta, di pesca in mare, tiro con l'arco e. Ultimi ...... Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby,, Danza, ... da martedì a sabato 10.30/12.30 - 16.30/19.30,16.30/19.30) 16.30 . Lo scrittore Enzo Barnabà ...