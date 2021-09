Nonno Biden mette i migranti a Guantanamo, ma siccome non è Trump nessuno si scandalizza (Di giovedì 23 settembre 2021) La base navale americana a Guantanamo, tristemente famosa per il campo di detenzione realizzato dopo l’11 settembre, ospiterà nuovo un centro di detenzione migranti. Il bando di appalto per fare di Guantanamo un centro per i migranti L’amministrazione Biden ha infatti pubblicato un bando di appalto, rivela Nbc News, per un centro in grado di ospitare in pianta stabile fino a 120 persone, ma in grado in caso di necessità “di erigere strutture temporanee per ospitare fino a 400 migranti“. LEGGI ANCHE Il buonista Biden fa arrestare i 3 immigrati sopravvissuti 33 giorni su un’isola Biden sbatte la porta in faccia agli immigrati a cui aveva promesso l’America: non venite ora! Inoltre nel bando, si chiede di assumere dipendenti che parlano spagnolo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) La base navale americana a, tristemente famosa per il campo di detenzione realizzato dopo l’11 settembre, ospiterà nuovo un centro di detenzione. Il bando di appalto per fare diun centro per iL’amministrazioneha infatti pubblicato un bando di appalto, rivela Nbc News, per un centro in grado di ospitare in pianta stabile fino a 120 persone, ma in grado in caso di necessità “di erigere strutture temporanee per ospitare fino a 400“. LEGGI ANCHE Il buonistafa arrestare i 3 immigrati sopravvissuti 33 giorni su un’isolasbatte la porta in faccia agli immigrati a cui aveva promesso l’America: non venite ora! Inoltre nel bando, si chiede di assumere dipendenti che parlano spagnolo ...

