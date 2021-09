Nintendo Switch OLED in un primo video unboxing (Di giovedì 23 settembre 2021) L'8 ottobre arriverà sul mercato Nintendo Switch OLED. Anche se mancano ancora un paio di settimane, sembra che alcune persone in Giappone abbiano già accesso a questa console. In questo modo, oggi è stato pubblicato un video che ci mostra un unboxing del nuovo pezzo di hardware, e ci mostra la piattaforma ibrida in azione. Di recente, uno youtuber giapponese, noto come Hikakin, ha pubblicato un video in cui possiamo vedere un unboxing per la versione OLED di Nintendo Switch. Nel video possiamo vedere un confronto delle dimensioni tra questo nuovo modello, l'originale e la versione LITE. Lo YouTuber ci consente di dare anche una buona occhiata a tutto ciò che è incluso nella confezione, il nuovo dock e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) L'8 ottobre arriverà sul mercato. Anche se mancano ancora un paio di settimane, sembra che alcune persone in Giappone abbiano già accesso a questa console. In questo modo, oggi è stato pubblicato unche ci mostra undel nuovo pezzo di hardware, e ci mostra la piattaforma ibrida in azione. Di recente, uno youtuber giapponese, noto come Hikakin, ha pubblicato unin cui possiamo vedere unper la versionedi. Nelpossiamo vedere un confronto delle dimensioni tra questo nuovo modello, l'originale e la versione LITE. Lo YouTuber ci consente di dare anche una buona occhiata a tutto ciò che è incluso nella confezione, il nuovo dock e ...

